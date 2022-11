Neymar nechce dopustiť scenár z MS 2014. Srbi vraj poľovali aj na Viníciusa

Lekári brazílskeho tímu vyhlásili, že Neymar vynechá pondelňajší duel G-skupiny proti Švajčiarsku , ale nekonkretizovali, kedy by sa mohol vrátiť do akcie.

Hráč na Instagrame uviedol, že prežíva „jednu z najťažších chvíľ“ v kariére, no pôsobil optimisticky v súvislosti so svojimi šancami na návrat ešte v priebehu turnaja na Blízkom východe.



„Áno, som zranený, bolí to a bude to bolieť. Som si však istý, že budem mať šancu vrátiť sa, pretože urobím všetko pre to, aby som pomohol mojej krajine, spoluhráčom a sebe,“ uviedol 30-ročný ofenzívny futbalista.