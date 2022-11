Brazília - Švajčiarsko: ONLINE z MS vo futbale 2022

Brazília vstúpila do MS úspešne, keď dlho nevedela prejsť cez defenzívu Srbska, ale nakoniec sa dvakrát presadil Richarlison. Zlou správou je, že zranený Neymar príde asi o najbližšie dva zápasy a vypadol aj Danilo. "Kanárici" si môžu v pondelok výhrou zabezpečiť postup.



Švajčiarsko porazilo Kamerun tesne 1:0 po zásahu Embola, ktorý skóroval do siete krajiny, v ktorej sa narodil. Proti Brazílii bude outsider, no určite sa pokúsi prekvapiť. Prípadný bod či body by krajine výrazne pomohli k vytúženému postupu zo skupiny.