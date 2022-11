Žiaden hráč nemá isté miesto v základnej zostave, tvrdí tréner Nemecka Flick

Nemci v stredu prehrali s Japonskom 1:2 a proti Španielom musia bodovať, ak si chcú zachovať šance na postup do osemfinále.

DAUHA. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Hansi Flick po nevydarenom vstupe do MS 2022 oznámil, že žiaden z hráčov nemá isté miesto v základnej zostave v dueli proti Španielsku.

"Mojou prioritou je do každého zápasu poskladať čo najlepšie mužstvo. Momentálne zvažujem viaceré varianty na rôzne pozície. Robím to tak pred každým zápasom. Vieme si vytvárať veľké šance, no musíme ich vedieť aj premieňať. Musíme byť efektívnejší," vyhlásil Flick.