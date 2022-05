Trinásťgólová prestrelka na MS, Nemci sa proti Talianom bavili hokejom

/zdroj: IIHF)/

Moritz Seider, obranca Nemecka: "Som veľmi šťastný, no bolo to pre nás povinné víťazstvo. Myslím si, že to bola od začiatku jasná záležitosť. Od úvodu sme na súpera vybehli, dali rýchle góly a zápas vybavili."

Alex Petan, útočník Talianska (1+1): "Zápas nám rýchlo ušiel spod kontroly. No dokázali sme sa vzchopiť, bojovali jeden za druhého a snažili sa dôstojne reprezentovať národné farby. Aj keď prehra mrzí, viacero debutujúcich hráčov strelilo svoje prvé góly na majstrovstvách sveta, čo im pomôže trochu zdvihnúť sebavedomie."