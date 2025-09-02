Pripojil sa už aj Wirtz. Nemci trénovali v kompletnom zložení

HERZOGENAURACH. Nemecká futbalová reprezentácia v utorok absolvovala prvý tréning v kompletnom zložení.
Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna sa pripravuje na začiatok kvalifikácie MS, ktorú odštartuje už vo štvrtok od 20.45 h v Bratislave na Tehelnom poli úvodným súbojom A-skupiny proti Slovensku.
Nemci nehlásili žiadne zdravotné ťažkosti v kádri. Do tréningového procesu sa zapojil aj kľúčový ofenzívny stredopoliar Florian Wirtz, ktorého v nedeľu trápili kŕče v závere stretnutia jeho tímu FC Liverpool s Arsenalom (1:0).
Očakáva sa, že Nagelsmann nasadí proti výberu Francesca Calzonu na post defenzívneho stredopoliara Joshuu Kimmicha z Bayernu Mníchov.
Tridsaťročný kapitán národného tímu v minulosti hrával v reprezentácii na pravom kraji obrany, na klubovej úrovni však nastupuje ako defenzívny štít stredu poľa.
Táto zmena by mohla otvoriť priestor na reprezentačnú premiéru pravému obrancovi Nnmadimu Collinsovi z Eintrachtu Frankfurt.
Nagelsmann sa musí v dueloch so Slovenskom a Severným Írskom zaobísť bez tvorcu hry Jamala Musialu či brankára Marca-Andreho ter Stegena. Informovala agentúra DPA.