Pripojil sa už aj Wirtz. Nemci trénovali v kompletnom zložení

Tréning Nemecka. (Autor: TASR/DPA via AP)
2. sep 2025 o 13:10
Nagelsmann sa musí zaobísť bez tvorcu hry Jamala Musialu.

HERZOGENAURACH. Nemecká futbalová reprezentácia v utorok absolvovala prvý tréning v kompletnom zložení.

Mužstvo trénera Juliana Nagelsmanna sa pripravuje na začiatok kvalifikácie MS, ktorú odštartuje už vo štvrtok od 20.45 h v Bratislave na Tehelnom poli úvodným súbojom A-skupiny proti Slovensku.

Nemci nehlásili žiadne zdravotné ťažkosti v kádri. Do tréningového procesu sa zapojil aj kľúčový ofenzívny stredopoliar Florian Wirtz, ktorého v nedeľu trápili kŕče v závere stretnutia jeho tímu FC Liverpool s Arsenalom (1:0).

Očakáva sa, že Nagelsmann nasadí proti výberu Francesca Calzonu na post defenzívneho stredopoliara Joshuu Kimmicha z Bayernu Mníchov.

Tridsaťročný kapitán národného tímu v minulosti hrával v reprezentácii na pravom kraji obrany, na klubovej úrovni však nastupuje ako defenzívny štít stredu poľa.

Táto zmena by mohla otvoriť priestor na reprezentačnú premiéru pravému obrancovi Nnmadimu Collinsovi z Eintrachtu Frankfurt.

Nagelsmann sa musí v dueloch so Slovenskom a Severným Írskom zaobísť bez tvorcu hry Jamala Musialu či brankára Marca-Andreho ter Stegena. Informovala agentúra DPA.

