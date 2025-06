Nemci úradovali od úvodných minút. Po jasnej výhre zabojujú o titul

EURO U21 2025 - semifinále - Košice

Pre Nemcov to bude šiesta finálová účasť na ME tejto vekovej kategórie. Pred dvomi rokmi vypadli už v skupinovej fáze.

Pavúk EURO U21 2025

Nemci spravili kľúčový krok k postupu už v úvodnej štvrťhodine. V 8. minúte potrestali nedôraz Francúzov v defenzíve, ktorí najskôr nezabránili Nebelovej strele do hornej žrde a ani následnej dorážke Weipera - 1:0.

Francúzi sa postupne dostali do tempa a snažili sa vrátiť do zápasu. V prvom polčase sa napokon dostali k 13 strelám (Nemci 4), no ani jedna zo štyroch na bránku neznamenala gól.

VIDEO: Gól Nicka Woltemadeho na 2:0