ONLINE: Nemecko - Fínsko dnes, ME v basketbale 2025 LIVE (semifinále)

Nemecko - Fínsko: ONLINE prenos zo semifinále ME v basketbale 2025.
Nemecko - Fínsko: ONLINE prenos zo semifinále ME v basketbale 2025. (Autor: Sportnet)
12. sep 2025 o 13:00
Sledujte s nami online prenos zo zápasu semifinále ME v basketbale 2025: Nemecko - Fínsko.

RIGA. Basketbalisti Nemecka a Fínska hrajú dnes zápas semifinále ME v basketbale 2025.

Duel sa odohrá v Xiaomi Aréna v Rige.

Nemcom sa zatiaľ na šampionáte darí. Zatiaľ ani raz neprehrali. Vo štvrťfinále si poradili s výberom Slovinska 99:91.

Kde sledovať EuroBasket v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Fínsko je veľkým prekvapením medzi najlepšími štyrmi. V osemfinále nečakane porazilo Srbsko 92:86, vo štvrťfinále nedalo šancu Gruzínsku.

Basketbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Nemecko - Fínsko (ME v basketbale 2025, semifinále, výsledky, piatok, naživo)

ME - muži Semifinále 2025/2026
12.09.2025 o 16:00
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Finsko
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.
