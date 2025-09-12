ONLINE: Nemecko - Fínsko dnes, ME v basketbale 2025 LIVE (semifinále)

RIGA. Basketbalisti Nemecka a Fínska hrajú dnes zápas semifinále ME v basketbale 2025.
Duel sa odohrá v Xiaomi Aréna v Rige.
Nemcom sa zatiaľ na šampionáte darí. Zatiaľ ani raz neprehrali. Vo štvrťfinále si poradili s výberom Slovinska 99:91.
Fínsko je veľkým prekvapením medzi najlepšími štyrmi. V osemfinále nečakane porazilo Srbsko 92:86, vo štvrťfinále nedalo šancu Gruzínsku.
Basketbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Fínsko (ME v basketbale 2025, semifinále, výsledky, piatok, naživo)
ME - muži Semifinále 2025/2026
12.09.2025 o 16:00
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Finsko
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.