Nemecko kráča za ďalším titulom. Najväčšiemu prekvapeniu turnaja nedalo šancu

Miro Little a Franz Wagner. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. sep 2025 o 17:56
Nemecko opäť atakovalo stobodovú hranicu.

ME v basketbale - semifinále

Nemecko - Fínsko 98:86 (61:47)

Najviac bodov: Schröder 26 (12 asistencií), Wagner 22, da Silva 13 - Nkamhoua 21, Markkanen 16, Jantunen a Muurinen po 12

RIGA. Basketbalisti Nemecka skompletizovali sa stali prvými finalistami na ME v Lotyšsku. V piatkovom semifinálovom zápase zvíťazili nad Fínskom 98:86.

Nemci si zahrajú finále európskeho šampionátu tretíkrát v histórii, s 26 bodmi a 12 asistenciami k tomu najviac prispel Denis Schröder.

Fín Lauri Markkanen v semifinálovom zápase Nemecko - Fínsko na ME v basketbale 2025.
V strede Fín Lauri Markkanen v semifinálovom zápase Nemecko - Fínsko na ME v basketbale 2025.
Fín Lauri Markkanen v semifinálovom zápase Nemecko - Fínsko na ME v basketbale 2025.
Nemec Dennis Schroder v semifinálovom zápase Nemecko - Fínsko na ME v basketbale 2025.Tréner Fínska Lassi Tuovi v semifinálovom zápase Nemecko - Fínsko na ME v basketbale 2025.Fín Miro Little (vľavo) a Nemec Dennis Schroder v semifinálovom zápase Nemecko - Fínsko na ME v basketbale 2025.Fín Lauri Markkanen strieľa v semifinálovom zápase Nemecko - Fínsko na ME v basketbale 2025.Fín Jacob Grandison v semifinálovom zápase Nemecko - Fínsko na ME v basketbale 2025.

Úradujúci majstri sveta a bronzoví medailisti z uplynulého európskeho šampionátu tak môžu zopakovať svoje vystúpenie z predošlých MS, kde si vybojovali zlato bez jediného zaváhania.

