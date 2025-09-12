Nemecko kráča za ďalším titulom. Najväčšiemu prekvapeniu turnaja nedalo šancu

ME v basketbale - semifinále
Nemecko - Fínsko 98:86 (61:47)
Najviac bodov: Schröder 26 (12 asistencií), Wagner 22, da Silva 13 - Nkamhoua 21, Markkanen 16, Jantunen a Muurinen po 12
RIGA. Basketbalisti Nemecka skompletizovali sa stali prvými finalistami na ME v Lotyšsku. V piatkovom semifinálovom zápase zvíťazili nad Fínskom 98:86.
Nemci si zahrajú finále európskeho šampionátu tretíkrát v histórii, s 26 bodmi a 12 asistenciami k tomu najviac prispel Denis Schröder.
Úradujúci majstri sveta a bronzoví medailisti z uplynulého európskeho šampionátu tak môžu zopakovať svoje vystúpenie z predošlých MS, kde si vybojovali zlato bez jediného zaváhania.