Magický večer v Neapole. Klopp: Mojou úlohou je zistiť, čo sa deje

"Je to dôležitý výsledok, pretože potom sa vždy robia analýzy toho, ako sa zrodil. V Liverpoole tento výsledok spôsobuje mierny rozruch, ale podstatné je, aby sme vždy mohli hrať náš futbal bez ohľadu na to, kto proti nám stojí.

Nemá to nič spoločné s osobnými vecami, ani s ničím iným. Potrebujem čas, aby som si to premyslel. Mojou úlohou je zistiť, čo sa deje," dodal Klopp.

To je to, čo určuje úroveň osobnosti. Nikdy sa neuspokojíte s výsledkom, znamenalo by to, že tím má limity. Ale nebol to len dobrý zápas a pri tomto výkone nie je nič nemožné. My teraz musíme myslieť aj na dobrý tréning."

V druhom polčase sa domáci kormidelník rozhodol pre dvojnásobné striedanie, v 52. minúte poslal na ihrisko dvojicu čerstvých hráčov Hirvinga Lozana a Alessia Zerbina. Po tomto momente sa hostia dostali viac do hry.