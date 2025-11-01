ONLINE: Nashville Predators - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Samuel Honzek)

NASHVILLE. Hokejisti tímov Nashville Predators a Calgary Flames dnes hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave hostí nebude chýbať ani slovenský hokejový útočník Samuel Honzek.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
NHL 2025/2026
01.11.2025 o 20:30
Nashville
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Nashvillom Predators a Calgary Flames.
Nashville sa po zlom úvode naštartoval dvoma víťazstvami na domácom ľade s Vancouverom či Los Angeles, následne však rozširuje svoju sériu prehier, ktorá je aktuálne tvorená z troch porážok. Naposledy pritom nestačil na ľade Philadelphie 1:4.
Calgary po dlhej sérii prehier konečne ožilo. Flames sa dokázali odraziť víťazstvom 5:1 nad New Yorkom Rangers, keď ich podržal brankár Dustin Wolf so 30 úspešnými zákrokmi. Následne síce nestačili na Toronto (3:4) ani naposledy na Ottawu, kde prehrali po predĺžení rovnakým výsledkom 3:4, no výkon tímu išiel výrazne nahor. Pozitívnou správou je aj prvý gól v NHL pre slovenského útočníka Samuela Honzeka, ktorý sa pomaly stáva stabilnou súčasťou zostavy Flames.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Predators:
Nashville Predators 3-4 Calgary Flames
Nashville Predators 3-6 Calgary Flames
Nashville Predators 4-2 Calgary Flames
Nashville Predators 2-1 Calgary Flames
Nashville Predators 4-5pp Calgary Flames
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
