Calgary si prehralo zápas v prvej tretine. Honzek bol strelecky aktívny, no ďalší gól nepridal

WASHINGTON. Hokejisti Calgary Flames v zostave so slovenským útočníkom Samuelom Honzekom prehrali v sobotňajšom zápase zámorskej NHL na ľade Nashvillu Predators 2:4.
Domáci rozhodli o svojom triumfe tromi gólmi v prvej tretine.
Honzek bol strelecky aktívny, keď na bránku súpera vyslal až 4 strely. Na ľade strávil 11 minút a 54 sekúnd.
Boston zvíťazil nad Carolinou 2:1, o triumfe Bruins rozhodli v tretej tretine Casey Mittelstadt a Viktor Arvidsson.
NHL - výsledky 1. november:
Nashville - Calgary 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Góly: 11. Bunting (Stastney, J. Barron), 12. Matthew Wood (Bunting, Blankenburg), 15. Marchessault (Bunting, Matthew Wood), 60. F. Forsberg – 45. Huberdeau (Bean, Coronato), 52. Farabee (Kadri)
Brankári: Saros - Wolf, Cooley, strely na bránku 24:35
Winnipeg - Pittsburgh 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly: 1. Vilardi (Morrissey, Scheifele), 3. Lambert (Ford, Koepke), 22. Namestnikov (J. Toews), 33. Connor (t.s.), 59. Connor (Vilardi, Scheifele) – 40. Crosby (E. Karlsson, Malkin), 51. Lizotte (Acciari, Dewar)
Brankári: Comrie - Silovs, strely na bránku 34:30
Boston - Carolina 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly: 42. Mittelstadt (McAvoy, Zacha), 46. Arvidsson (Mittelstadt, McAvoy) – 58. Nikišin (Jankowski)
Brankári: Swayman - Andersen, strely na bránku 22:29
