Portrét nešťastnej ženy, ktorá má naoko všetko, píšu o Osakovej po prehre

Obhajkyňa titulu na US Open Naomi Osaková nečakane vypadla už v treťom kole. Na turnaji vyhrala iba jeden zápas. V prvom kole zdolala Marie Bouzkovú, v druhom súperka Olga Danilovičová vôbec na zápas nenastúpila.

NEW YORK, BRATISLAVA. "Myslím, že si teraz dám na chvíľu pauzu," povedala s plačom, cez slzy sa pousmiala, ukázala palce nahor na znak toho, že to je všetko, čo dokáže povedať.

Vrátila sa až na domáce olympijské hry v Tokiu. Vypadla však v osemfinále, podobne ako na prestížnom turnaji v Cincinnati. Na US Open sa do osemifinále ani nedostala.

"V poslednej dobe sa cítim tak, že keď vyhrám, nie som šťastná, je to skôr úľava. A keď prehrám, som veľmi smutná. Myslím, že to nie je normálne," priznala.

Ako vždy, na tlačovej konferencii nehľadala výhovorky. Bola až veľmi priama. Hoci ťažko hľadala slová. Nad takmer každou vetou veľa premýšľala. Aj to je však pre ňu typické.

Nezvyčajnú dávku frustrácie pritom ukázala už počas zápasu. Po jednej z pokazených výmen dokonca hodila raketu o zem. To v jej prípade nie je vidieť často.

"Na tlačovej konferencii pred celým svetom, ktorý zastupovala hŕstka novinárov, sme mohli vidieť nešťastný portrét psychického rozpoloženia ženy, ktorá má naoko všetko - slávu, peniaze, pôvab i obľubu u miliónov fanúšikov po celom svete," napísal pre New York Times Christopher Clarey.

No napriek úspechu a uznaniu za krátky čas obleteli svet dvakrát zábery Osakovej, ako sa rozplakala na tlačovej konferencii. Prvýkrát sa tak stalo už pred turnajom v Cincinnati. Po jednej novinárskej otázke dokonca na chvíľu opustila miestnosť.

Po mesiacoch, keď sa viac hovorilo o jej mentálnom zdraví sa automaticky otázky okolo jej prehier spájajú s touto témou.

"Mali by sme začať premýšľať o Naomi Osakovej inak. Pridávať tému jej mentálneho zdravia do všetkého nie je fér. Hoci ona sama tieto veci spája," napísala na twitter novinárka portálu Bleacher Report Taylor Rooksová.

"Nedovoľte, aby jej otvorenosť prerástla cez hlavu," dodala.

Skvelé podanie Fernandezovej

Okrem psychickej nepohody, ktorá Osakovú sprevádza od návratu na kurty, však majú všetky jej posledné prehry ešte jednu spoločnú vlastnosť.

Zdolali ju Markéta Vondroušová, Jil Teichmannová a Leylah Fernandezová. Všetky tri sú ľaváčky.

"Neprišlo mi, že by to bol až taký problém. Nemyslím si, že by som dnes vracala loptičky lepšie proti praváčke. Moje dnešné štatistiky na príjme podania zrejme boli hrozné," pousmiala sa Osaková.