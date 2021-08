Osaková opäť hovorila pre médiá. Po otázke sa rozplakala a odišla

Neskôr sa novinár Paul Daugherty z The Cincinnati Enquirer zaujímal o to, či v téme komunikácie s médiami nie je tak trochu vypočítavá.

"Hmm... to je zaujímavé. Keď mám tlačové konferencie, považujem to za veľmi zložité, ale... hmm... prepáčte, premýšľam..." viackrát sa počas odpovede zastavila.

Moderátorka tlačovej konferencie videla, že Osaková sa s odpoveďou trápi. Ponúkla preto pohotovo možnosť, aby sa presunuli k ďalšej otázke. "Nie, je to zaujímavý pohľad na vec. Ak by ste vedeli zopakovať otázku, bolo by to skvelé," odpovedala tenistka.

"Mám pocit, že nemôžem hovoriť pre všetkých, sú veci, ktoré dokážem vyjadriť iba pre seba. Už od mladosti bol o mňa záujem, pre môj pôvod, ale aj pre moju hru. Som v prvom rade, tenistka, preto ľudí zaujíma. Nemôžem za to, že veľa vecí, ktoré napíšem alebo poviem, sa dostanú do médií," povedala po odmlke.

"Ja viem, že je to preto, že som vyhrala grandslamy, bola na veľa tlačových konferenciách. Naozaj sama neviem, ako sa s týmito vecami vysporiadať. Povedala by som, že sa na to snažím prísť, rovnako ako vy," dodala Osaková.