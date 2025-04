Ak by som povedal, čo cítim, tak by sa mama hanbila. Otrasné, hneval sa šéf Košíc

ŽILINA. Jeho tím neprehral, ani nedostal gól, tréner Košíc však začal svoj prejav netradične. „Keby som povedal, aké mám v sebe pocity, tak by sa za mňa mama hanbila a nedalo by to zverejniť,“ opisoval na tlačovej konferencii Roman Skuhravý. Jeho tím v dohrávke 5. kola nadstavbovej časti skupiny o titul uhral v Žiline bezgólovú remízu, ale šéf realizačného tímu sa cítil zle.

„Ospravedlňujem sa všetkým, čo sa na to pozerali. Alibizmus, nepokora, nekvalita. To je správne pomenovanie toho, čo sme dnes predviedli,“ vravel Skuhravý pokojne a krútil hlavou.

„Vždy bránim mojich hráčov, bolo to tak aj v Dunajskej Strede, kde sme urobili tri triviálne chyby, ale aspoň sme sa snažili hrať. To čo sme dnes predviedli, ja takému futbalu nerozumiem,“ vravel košický šéf.

Mali sme prehrať 0:5 „To, že je mužstvo unavené, ja pochopím. Ale to, že dnes nechcelo hrať, to nechápem,“ pokračoval Skuhravý. Muž, ktorý v tejto sezóne výrazne pozdvihol Košice, bol v stredu večer rozčarovaný.

MŠK Žilina - FC Košice 0:0 (0:0) Rozhodovali: Smolák - Vitko, Juhos, ŽK: Jones, 1087 divákov. MŠK Žilina: Belko - Kopásek, Hubočan, Drame - Ďatko (66. Hranica), Káčer (66. Jambor), M. Sauer, Bari (66. Sanusi) - Iľko (74. Prokop), Adang, D. Ďuriš Košice: Šípoš - Jakubko, Krivák, Innocenti - Kouassivi -Benissan, Gallovič, Jakúbek (69. Sovič), Magda (46. Bokroš) - Niarchos (81. Domik), M. Faško (69. Miljanič), Kenzhebek (46. Jones).

„Neviem, ako sme to dnes prežili, ale prežili. Mali sme prehrať 0:5, zázrakom to skončilo 0:0, aj to vďaka brankárovi Dávidovi Šípošovi a možno neskúsenosťou Žiliny. Bol to otrasný výkon,“ dodal Skuhravý.

Ak by jeho tím v Žiline vyhral, tak by pomohol Slovanu, ktorý by tak definitívne spečatil titul už v stredu. Nespokojný však bol aj tréner MŠK Žilina. Tisíc fanúšikov? Smutné „Súhlasím s trénerom hostí, niektoré veci nemôžem ani komentovať, či publikovať. Chalani boli nastavení senzačne. Energia, emócia. Famózna. Ale efektivita nula,“ mračil sa Michal Ščasný. Jeho tím mal 26 streleckých pokusov, ale márne. „Pri toľkých šanciach musíme dať gól. Bolo to pre nás kruté, ale je to tak. Žijeme v realite. Trúfam si dnes povedať, že ak by sme mali fanúšikov ako Trnava, tak dnes vyhráme. Jednoznačne,“ dodal Ščasný. V žilinskej aréne bolo iba 1087 ľudí.

„Tisíc fanúšikov na zápase, to je proste veľmi smutné. Futbal je šou a emócia. To je dôvod, prečo to všetci robíme. Chceme hrať pre ľudí, aby sa im to páčilo,“ pokračoval Ščasný. Jeho tím v tomto kalendárnom roku doma ešte nevyhral. V tabuľke je však druhý, na lídra zo Slovana stráca dvanásť bodov. Do konca súťaže zostávajú iba štyri kolá. „Nezvyknem verejne kritizovať výkony hráčov a mám vykričané hlasivky. Ale štyria striedajúci hráči nemôžu takto nastúpiť do zápasu, to beriem na seba. Moja chyba. Mal som tam nechať unavených hráčov, pretože po striedaní išla naša kvalita rapídne dole.“ VIDEO: Pozrite si najnovší diel podcastu Bavme sa o lige

Tabuľky Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 28 19 6 3 65 : 33 63 V R V V R 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 28 14 9 5 48 : 31 51 R R P V P 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 28 13 10 5 43 : 29 49 P V P P R 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 28 10 12 6 44 : 31 42 V R R R V 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 28 9 10 9 40 : 34 37 R P V R V 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 28 7 12 9 35 : 37 33 R P R P P Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: