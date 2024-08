Norris zničil konkurenciu, hovorí šéf Mercedesu. Boj o Pohár konštruktérov je otvorený, dodal

McLaren prekonal kedysi dominantný Red Bull v ôsmich z posledných deviatich pretekov, zatiaľ čo Mercedes, ktorý je celkovo štvrtý, to dokázal v štyroch z posledných piatich.

S šprintovými pretekmi, ktoré na niektorých víkendoch zvyšujú počet dostupných bodov, by sa tento rozdiel mohol zmazať relatívne rýchlo.

Myslím si, že Pohár konštruktérov je úplne otvorený a to je dobré pre F1," povedal Wolff novinárom po pretekoch.

Šéf Red Bullu Christian Horner poukázal na to, že táto nedeľa bola stále len štvrtým prípadom tejto sezóny, kedy trojnásobný svetový šampión Verstappen odchádzal z pretekov s tým, že sa mu znížil náskok v bodovom hodnotení.

"Môže sa to veľmi rýchlo zmeniť, a to znamená, že sa to môže zmeniť aj opačným smerom," povedal.

"McLaren bol v posledných pretekoch referenčným autom, sme si veľmi dobre vedomí toho, že na to musíme zareagovať.

"Sme zvyknutí byť v boji o titul už niekoľko rokov. Pôjdeme do toho naplno a budeme bojovať so všetkým, čo máme v zostávajúcich deviatich pretekoch."

Poradie Pohára konštruktérov