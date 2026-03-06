ONLINE: Anaheim Ducks - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Sportnet|6. mar 2026 o 20:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Anaheim Ducks - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Anaheim Ducks a Montreal Canadiens dnes v noci hrali ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.

V drese hostí by sa mal predstaviť slovenský útočník Juraj Slafkovský. Podľa tréningových formácií by sa mal vrátiť do prvého útoku.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Anaheim Ducks - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, sobota, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
07.03.2026 o 03:00
Anaheim
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 03:00.

NHL

dnes 20:00
