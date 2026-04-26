Alex Marquez ukončil víťaznú sériu Taliana. Jeho brat spadol a preteky nedokončil

Alex Marquez
TASR|26. apr 2026 o 15:16
Španielsky motocyklový pretekár Alex Marquez triumfoval v nedeľu na domácej Veľkej cene MotoGP na okruhu v Jereze. Ukončil tak sériu piatich triumfov Marca Bezzecchiho.

Mladší z bratov Marquezovcov obhájil prvenstvo z minulej sezóny. Bezzecchi prišiel do cieľa na 2. priečke s mankom 1,903 s, tretiu pozíciu obsadil ďalší Talian Fabio Di Giannantonio (+5,796). Obhajca celkového prvenstva Marc Marquez na trati spadol a preteky nedokončil.

Bezzecchi si napriek druhej priečke upevnil vedenie v celkovom hodnotení, na druhého Jorgeho Martina má náskok už 11 bodov. Španiel obsadil v nedeľu 4. miesto s odstupom 9,229 s na čelo.

