Alex Marquez ukončil víťaznú sériu Taliana. Jeho brat spadol a preteky nedokončil

Španielsky motocyklový pretekár Alex Marquez triumfoval v nedeľu na domácej Veľkej cene MotoGP na okruhu v Jereze. Ukončil tak sériu piatich triumfov Marca Bezzecchiho.
Mladší z bratov Marquezovcov obhájil prvenstvo z minulej sezóny. Bezzecchi prišiel do cieľa na 2. priečke s mankom 1,903 s, tretiu pozíciu obsadil ďalší Talian Fabio Di Giannantonio (+5,796). Obhajca celkového prvenstva Marc Marquez na trati spadol a preteky nedokončil.
Bezzecchi si napriek druhej priečke upevnil vedenie v celkovom hodnotení, na druhého Jorgeho Martina má náskok už 11 bodov. Španiel obsadil v nedeľu 4. miesto s odstupom 9,229 s na čelo.