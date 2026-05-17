VIDEO: Preteky boli dvakrát prerušené červenou vlajkou. Alex Marquez s hrozivým pádom

MotoGP - Veľká cena Katalánska 2026
1.
Fabio di Giannantonio
Taliansko
Ducati
20:06.243 min
2.
Joan Mir
Španielsko
Honda
+ 1,250 s
3.
Fermin Aldeguer
Španielsko
Ducati
+ 1,466 s
4.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
+ 4,320 s
5.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
+ 4,679 s
6.
Fabio Quartararo
Francúzsko
Yamaha
+ 4,876 s
Taliansky motocyklista Fabio Di Giannantonio na Ducati triumfoval vo VC Katalánska v triede MotoGP. Nedeľné preteky poznačili havárie, pričom Španiela Alexa Marqueza previezli do nemocnice.
Preteky boli dvakrát prerušené červenou vlajkou. Prvýkrát v 12. kole po tom, čo motocykel Pedra Acostu náhle vypovedal službu a Marquez do neho narazil, pričom jeho motorka bola pri desivej nehode zničená.
Marqueza po náraze do bariéry vymrštilo z motocykla, z trate ho odviezla sanitka a previezla ho do nemocnice.
Do nehody boli zapletení aj ďalší jazdci vrátane Raula Fernandeza a Di Giannantonia. Zdravotná služba pretekov podľa agentúry AFP uviedla, že všetci jazdci boli po nehode pri vedomí.
Veľká cena pokračovala po reštarte 13-kolovými pretekmi, pričom štartové pozície vychádzali z poradia po 11. kole.
Krátko po reštarte však nasledovala ďalšia hromadná nehoda v prvej zákrute, do ktorej sa zapojili Johann Zarco, Francesco Bagnaia a Luca Marini, čo viedlo k ďalšiemu prerušeniu červenou vlajkou.
Po ďalšom reštarte a zvyšných 12 kolách triumfoval Di Giannantonio o 1,250 sekundy pred Španielmi Joanom Mirom na Honde a Ferminom Aldeguerom na Ducati.
Organizátori uviedli, že Mir a viacerí ďalší jazdci sú vyšetrovaní pre možné porušenie pravidiel o tlaku v pneumatikách.
Líder celkového poradia Marco Bezzecchi mal náročný víkend, no napriek tomu zvýšil svoj náskok na 13 bodov po tom, čo jeho najbližší rival Jorge Martin utrpel už piaty pád počas víkendu.