Bezzecchi opanoval aj druhé preteky sezóny. Aprilia v Brazílii oslavuje double

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
TASR|22. mar 2026 o 22:07
Veľká cena musela byť skrátená pre extrémne teplo.

MotoGP - Veľká cena Brazílie 2026

1.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

30:19,760 min

2.

Jorge Martin

Španielsko

Aprilia

+3,231 s

3.

Fabio Di Giannantonio

Taliansko

Pertamina Enduro VR46

+3,780 s

4.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

+4,089 s

5.

Aj Ogura

Japonsko

Trackhouse

+8,403 s

6.

 Alex Marquez

Španielsko

BK8 Gresini

+8,918 s

Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi z tímu Aprilia Racing ovládol nedeľnú Veľkú cenu Brazílie kráľovskej kategórie MotoGP na okruhu Ayrtona Sennu.

Po triumfe v úvodnej Veľkej cene sezóny v Thajsku pred tromi týždňami tak úspech zopakoval.

Skončil pred svojím španielskym tímovým kolegom Jorgem Martinom (+3,231 s) a Talianom Fabiom Di Giannantoniom (+3,780) z tímu Pertamina Enduro VR46, ktorý štartoval z prvej priečky.

Úradujúci majster sveta a celkovo sedemnásobný šampión, Španiel Marc Marquez z Ducati, ktorý v sobotu vyhral šprint na brazílskom okruhu, sa musel uspokojiť so štvrtým miestom.

Jeho krajan Pedro Acosta (Red Bull KTM), ktorý prišiel do Brazílie ako líder priebežného poradia šampionátu, stratil vedenie po tom, čo v nedeľu skončil siedmy.

Preteky organizátori skrátili z 31 na 23 kôl pre extrémne teplo, ktoré spôsobovalo výrazné opotrebovanie pneumatík a vyvolávalo obavy o bezpečnosť jazdcov. Informovala o tom agentúra AFP.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Bezzecchi opanoval aj druhé preteky sezóny. Aprilia v Brazílii oslavuje double
dnes 22:07
