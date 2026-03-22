Bezzecchi opanoval aj druhé preteky sezóny. Aprilia v Brazílii oslavuje double

MotoGP - Veľká cena Brazílie 2026
1.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
30:19,760 min
2.
Jorge Martin
Španielsko
Aprilia
+3,231 s
3.
Fabio Di Giannantonio
Taliansko
Pertamina Enduro VR46
+3,780 s
4.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
+4,089 s
5.
Aj Ogura
Japonsko
Trackhouse
+8,403 s
6.
Alex Marquez
Španielsko
BK8 Gresini
+8,918 s
Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi z tímu Aprilia Racing ovládol nedeľnú Veľkú cenu Brazílie kráľovskej kategórie MotoGP na okruhu Ayrtona Sennu.
Po triumfe v úvodnej Veľkej cene sezóny v Thajsku pred tromi týždňami tak úspech zopakoval.
Skončil pred svojím španielskym tímovým kolegom Jorgem Martinom (+3,231 s) a Talianom Fabiom Di Giannantoniom (+3,780) z tímu Pertamina Enduro VR46, ktorý štartoval z prvej priečky.
Úradujúci majster sveta a celkovo sedemnásobný šampión, Španiel Marc Marquez z Ducati, ktorý v sobotu vyhral šprint na brazílskom okruhu, sa musel uspokojiť so štvrtým miestom.
Jeho krajan Pedro Acosta (Red Bull KTM), ktorý prišiel do Brazílie ako líder priebežného poradia šampionátu, stratil vedenie po tom, čo v nedeľu skončil siedmy.
Preteky organizátori skrátili z 31 na 23 kôl pre extrémne teplo, ktoré spôsobovalo výrazné opotrebovanie pneumatík a vyvolávalo obavy o bezpečnosť jazdcov. Informovala o tom agentúra AFP.