Sezóna MotoGP sa začala dominanciou Aprilie. Marquez mal málovídanú smolu

Zvíťazil Talian Marco Bezzecchi.

MotoGP 2026 - Veľká cena Thajska

1.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia Racing

39:36,270 min

2.

Raul Fernandez

Španielsko

Aprilia Trackhouse

+5,543 s

3.

Pedro Acosta

Španielsko

Red Bull KTM

+9,259 s

Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi ovládol nedeľňajšiu Veľkú cenu Thajska kráľovskej kateģórie MotoGP systémom štart-cieľ.

Na pódiu ho doplnili Španieli Pedro Acosta (+5,543 s) a Raul Fernandez (+9,259 s). Úradujúci majster sveta Marc Marquez úvodné preteky sezóny nedokončil.

Dvadsaťsedemročný Bezzecchi bol najrýchlejší jazdec vo všetkých troch tréningoch a v kvalifikácii stanovil nový traťový rekord.

V sobotňajšom šprinte však spadol v druhom kole a nebodoval. V hlavných pretekoch, do ktorých štartoval z pole position, sa vyhol chybám a zvíťazil s bezpečným, viac než päťsekundovým náskokom.

„Včera som urobil malú chybu s veľkými dôsledkami. Dnes som sa snažil dobre odštartovať, motorka bola skvelá,“ citovala jazdca Aprilie agentúra AFP.

Tretí skončil Raul Fernandez, ktorý sa dlhší čas držal na striebornej pozícii, no problém s motorkou v závere znamenal prepad jazdca tímu Trackhouse Racing na tretiu priečku.

Nevydarený úvodný víkend zažil sedemnásobný majster sveta Marc Marquez. V šprinte musel prepustiť v záverečnom kole prvé miesto a v hlavných pretekoch sa po štarte prepadol na štvrtú priečku.

Ani tá však tridsaťtriročnému Španielovi v službách Ducati nevydržala, keďže päť kôl pred koncom dostal defekt, ktorý sa v MotoGP stáva veľmi zriedkavo a preteky nedokončil.

Lídrom šampionátu po prvom víkende je Španiel v službách Red Bull KTM Pedro Acosta, ktorý k sobotňajšiemu triumfu v šprinte pridal druhé miesto v nedeľňajšej VC.

