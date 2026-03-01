Sezóna MotoGP sa začala dominanciou Aprilie. Marquez mal málovídanú smolu

MotoGP 2026 - Veľká cena Thajska
1.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia Racing
39:36,270 min
2.
Raul Fernandez
Španielsko
Aprilia Trackhouse
+5,543 s
3.
Pedro Acosta
Španielsko
Red Bull KTM
+9,259 s
Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi ovládol nedeľňajšiu Veľkú cenu Thajska kráľovskej kateģórie MotoGP systémom štart-cieľ.
Na pódiu ho doplnili Španieli Pedro Acosta (+5,543 s) a Raul Fernandez (+9,259 s). Úradujúci majster sveta Marc Marquez úvodné preteky sezóny nedokončil.
Dvadsaťsedemročný Bezzecchi bol najrýchlejší jazdec vo všetkých troch tréningoch a v kvalifikácii stanovil nový traťový rekord.
V sobotňajšom šprinte však spadol v druhom kole a nebodoval. V hlavných pretekoch, do ktorých štartoval z pole position, sa vyhol chybám a zvíťazil s bezpečným, viac než päťsekundovým náskokom.
„Včera som urobil malú chybu s veľkými dôsledkami. Dnes som sa snažil dobre odštartovať, motorka bola skvelá,“ citovala jazdca Aprilie agentúra AFP.
Tretí skončil Raul Fernandez, ktorý sa dlhší čas držal na striebornej pozícii, no problém s motorkou v závere znamenal prepad jazdca tímu Trackhouse Racing na tretiu priečku.
Nevydarený úvodný víkend zažil sedemnásobný majster sveta Marc Marquez. V šprinte musel prepustiť v záverečnom kole prvé miesto a v hlavných pretekoch sa po štarte prepadol na štvrtú priečku.
Ani tá však tridsaťtriročnému Španielovi v službách Ducati nevydržala, keďže päť kôl pred koncom dostal defekt, ktorý sa v MotoGP stáva veľmi zriedkavo a preteky nedokončil.
Lídrom šampionátu po prvom víkende je Španiel v službách Red Bull KTM Pedro Acosta, ktorý k sobotňajšiemu triumfu v šprinte pridal druhé miesto v nedeľňajšej VC.