VIDEO: Víťazný hetrik v úvode sezóny. Bezzecchi na Aprilii pokračuje v dominancii

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi (Autor: TASR/AP)
TASR|30. mar 2026 o 09:25
ShareTweet0

Talian ovládol Veľkú cenu USA.

MotoGP - Veľká cena USA 2026

1.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

40:50,653 min

2.

Jorge Martin

Španielsko

Aprilia

+ 2,036 s

3.

Pedro Acosta 

Španielsko

KTM

+ 4,497 s

4.

Fabio di Giannantonio

Taliansko

Ducati

+ 6,972 s

5.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

+ 8,100 s

6.

Enea Bastianini

Taliansko

KTM

+ 8,243 s

Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi z tímu Aprilia Racing si v úvode sezóny MotoGP pripísal víťazný hetrik.

Prvenstvo zaznamenal aj na Veľkej cene USA v Austine, treťom podujatí seriálu MS. Figuruje tak na poste lídra šampionátu.

Dvadsaťsedemročný Bezzecchi predtým vyhral v tomto roku aj podujatia v Thajsku a Brazílii. Keďže skončil na prvej priečke aj v posledných dvoch veľkých cenách uplynulého ročníka, svoju úspešnú sériu natiahol na päť víťazstiev.

VIDEO: Zostrih Veľkej ceny USA

Jeho tímový kolega Jorge Martin zo Španielska skončil druhý pred krajanom Pedrom Acostom na stroji KTM.

Bezzecchi vedie celkovú klasifikáciu o štyri body pred Martinom, ktorý v sobotu vyhral šprint. Obhajca Marc Marquez sa v nedeľu musel uspokojiť s piatou priečkou.

MotoGP

    Marco Bezzecchi
    Marco Bezzecchi
    VIDEO: Víťazný hetrik v úvode sezóny. Bezzecchi na Aprilii pokračuje v dominancii
    dnes 09:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»MotoGP»VIDEO: Víťazný hetrik v úvode sezóny. Bezzecchi na Aprilii pokračuje v dominancii