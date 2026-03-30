VIDEO: Víťazný hetrik v úvode sezóny. Bezzecchi na Aprilii pokračuje v dominancii

MotoGP - Veľká cena USA 2026
1.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
40:50,653 min
2.
Jorge Martin
Španielsko
Aprilia
+ 2,036 s
3.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
+ 4,497 s
4.
Fabio di Giannantonio
Taliansko
Ducati
+ 6,972 s
5.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
+ 8,100 s
6.
Enea Bastianini
Taliansko
KTM
+ 8,243 s
Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi z tímu Aprilia Racing si v úvode sezóny MotoGP pripísal víťazný hetrik.
Prvenstvo zaznamenal aj na Veľkej cene USA v Austine, treťom podujatí seriálu MS. Figuruje tak na poste lídra šampionátu.
Dvadsaťsedemročný Bezzecchi predtým vyhral v tomto roku aj podujatia v Thajsku a Brazílii. Keďže skončil na prvej priečke aj v posledných dvoch veľkých cenách uplynulého ročníka, svoju úspešnú sériu natiahol na päť víťazstiev.
Jeho tímový kolega Jorge Martin zo Španielska skončil druhý pred krajanom Pedrom Acostom na stroji KTM.
Bezzecchi vedie celkovú klasifikáciu o štyri body pred Martinom, ktorý v sobotu vyhral šprint. Obhajca Marc Marquez sa v nedeľu musel uspokojiť s piatou priečkou.