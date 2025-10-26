Využil absenciu svojho brata. Marquez ovládol preteky v Malajzii

Alex Marquez.
Alex Marquez. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. okt 2025 o 11:04
ShareTweet0

Pódium v Malajzii bolo čisto španielské.

MotoGP 2025

Výsledky Veľkej ceny Malajzie:

1.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

40:09,249 m

2.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

+ 2,676 s

3.

Joan Mir

Španielsko

Honda

+ 8,048 s

4.

Franco Morbidelli

Taliansko

Ducati

+ 8,580 s

5.

Fabio Quartararo

Francúzsko

Yamaha

+ 11,556 s

6.

Fabio Di Giannantonio

Taliansko

Ducati

+ 13,060 s

SEPANG. Španielsky motocyklový jazdec Alex Marquez presvedčivým spôsobom triumfoval na nedeľnej Veľkej cene Malajzie seriálu MotoGP.

Pripísal si tretie prvenstvo v sezóne a prvé mimo rodnej krajiny, predtým uspel na VC Španielska a VC Katalánska.

Potvrdil tak druhé miesto v celkovej klasifikácii za svojím bratom Marcom, pre ktorého sa sezóna po operácii ramena už skončila.

Marquez mal na okruhu v Sepangu v cieli náskok 2,7 s pred druhým krajanom Pedrom Acostom, tretí skončil ďalší Španiel Joan Mir s mankom 8 sekúnd.

Víťaz sobotného šprintu Talian Francesco Bagnaia po problémoch s motorkou preteky nedokončil.

„Postihli nás na tejto Veľkej cene dva pády, nálada nebola ideálna. Preto sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo zaistiť si celkové druhé miesto,“ uviedol Marquez podľa AFP.

Celkové poradie

Po 20 z 22 súťaží:

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

545 b

2.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

413 b

3.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

291 b

4.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

286 b

5.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

260 b

MotoGP

    Alex Marquez.
    Alex Marquez.
    Využil absenciu svojho brata. Marquez ovládol preteky v Malajzii
    dnes 11:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»MotoGP»Využil absenciu svojho brata. Marquez ovládol preteky v Malajzii