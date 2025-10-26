Využil absenciu svojho brata. Marquez ovládol preteky v Malajzii

MotoGP 2025
Výsledky Veľkej ceny Malajzie:
1.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
40:09,249 m
2.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
+ 2,676 s
3.
Joan Mir
Španielsko
Honda
+ 8,048 s
4.
Franco Morbidelli
Taliansko
Ducati
+ 8,580 s
5.
Fabio Quartararo
Francúzsko
Yamaha
+ 11,556 s
6.
Fabio Di Giannantonio
Taliansko
Ducati
+ 13,060 s
SEPANG. Španielsky motocyklový jazdec Alex Marquez presvedčivým spôsobom triumfoval na nedeľnej Veľkej cene Malajzie seriálu MotoGP.
Pripísal si tretie prvenstvo v sezóne a prvé mimo rodnej krajiny, predtým uspel na VC Španielska a VC Katalánska.
Potvrdil tak druhé miesto v celkovej klasifikácii za svojím bratom Marcom, pre ktorého sa sezóna po operácii ramena už skončila.
Marquez mal na okruhu v Sepangu v cieli náskok 2,7 s pred druhým krajanom Pedrom Acostom, tretí skončil ďalší Španiel Joan Mir s mankom 8 sekúnd.
Víťaz sobotného šprintu Talian Francesco Bagnaia po problémoch s motorkou preteky nedokončil.
„Postihli nás na tejto Veľkej cene dva pády, nálada nebola ideálna. Preto sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo zaistiť si celkové druhé miesto,“ uviedol Marquez podľa AFP.
Celkové poradie
Po 20 z 22 súťaží:
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
545 b
2.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
413 b
3.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
291 b
4.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
286 b
5.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
260 b