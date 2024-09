Červené vlajky ovplyvnili aj tretí tréning, monopost rozbil náhradník Magnussena

Norris, ktorý má ambíciu bojovať s Maxom Verstappenom o titul, stratil 223 stotín.

Spomínaný jazdec Red Bullu a suverén predošlých dvoch sezón bol piaty s mankom 0,348 s.

Červené vlajky spôsobil počas tretieho tréningu Brit Oliver Bearman na Haase.

Devätnásťročnému jazdcovi nevyšiel nájazd do prvej zákruty, monopost stočil do výjazdovej zóny a počas toho narazil do bariéry.

Bearman je tento víkend náhradník za Dána Kevina Magnussena, ktorý nemohol štartovať pre vysoký počet trestných bodov.