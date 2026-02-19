Veľká novinka v MotoGP. Ikonickú trať po 30 rokoch nahradí mestský okruh

Motocyklová Veľká cena Austrálie sa bude od budúceho roka jazdiť v Adelaide namiesto Phillip Islandu a prvýkrát bude súčasťou šampionátu preteky na mestskom okruhu.
Usporiadatelia s promotérom seriálu MotoGP podpísali zmluvu na šesť rokov. Adelaide bude dejiskom motocyklových majstrovstiev sveta prvýkrát v novembri 2027, uviedlo vedenie MotoGP na webe šampionátu.
Phillip Island bude naposledy preteky hostiť tento rok 25. októbra, súčasťou seriálu bol takmer tri desaťročia.
V MotoGP sa doteraz na rozdiel od formuly 1 na mestských okruhoch nepretekalo, najmä z bezpečnostných dôvodov. Zaradenie pretekov s traťou vedúcou centrom mesta označila MotoGP vo vyhlásení za prelomové podujatie.
"Od začiatku sme s (medzinárodnou federáciou) FIM dbali na to, aby nebola ohrozená bezpečnosť - každý prvok mestského okruhu v Adelaide bol navrhnutý tak, aby zodpovedal najvyšším štandardom modernej éry MotoGP a jazdci mohli jazdiť naplno," konštatoval šéf MotoGP Carlos Ezpeleta.
Phillip Island je pravidelným dejiskom austrálskej Grand Prix od roku 1997, odvtedy sa tam nejazdilo iba v covidových rokoch 2020 a 2021.
Nároky MotoGP na infraštruktúru tam ale v posledných rokoch prestali vyhovovať a uvažovalo sa o presune pretekov do Melbourne na okruh v Albert Parku, na ktorom sa koná Veľká cena formuly 1.
Napokon padlo rozhodnutie, že motocyklový šampionát opustí štát Victoria a presunie sa do Južnej Austrálie.
V Adelaide usporiadatelia využijú mestský okruh, na ktorom sa v rokoch 1985 až 1995 konala austrálska Grand Prix F1, kým sa presunula do Albert Parku.
Podľa údajov usporiadateľov bude trať dlhá 4,195 km, bude ju tvoriť 18 zákrut a jazdci na nej budú môcť dosahovať rýchlosťou až 340 km/h.