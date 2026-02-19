Veľká novinka v MotoGP. Ikonickú trať po 30 rokoch nahradí mestský okruh

Phillip Island
Phillip Island (Autor: X/Australian MotoGP™)
ČTK|19. feb 2026 o 09:41
ShareTweet0

MotoGP sa presunie do mestského prostredia prvýkrát v histórii.

Motocyklová Veľká cena Austrálie sa bude od budúceho roka jazdiť v Adelaide namiesto Phillip Islandu a prvýkrát bude súčasťou šampionátu preteky na mestskom okruhu.

Usporiadatelia s promotérom seriálu MotoGP podpísali zmluvu na šesť rokov. Adelaide bude dejiskom motocyklových majstrovstiev sveta prvýkrát v novembri 2027, uviedlo vedenie MotoGP na webe šampionátu.

Phillip Island bude naposledy preteky hostiť tento rok 25. októbra, súčasťou seriálu bol takmer tri desaťročia.

V MotoGP sa doteraz na rozdiel od formuly 1 na mestských okruhoch nepretekalo, najmä z bezpečnostných dôvodov. Zaradenie pretekov s traťou vedúcou centrom mesta označila MotoGP vo vyhlásení za prelomové podujatie.

"Od začiatku sme s (medzinárodnou federáciou) FIM dbali na to, aby nebola ohrozená bezpečnosť - každý prvok mestského okruhu v Adelaide bol navrhnutý tak, aby zodpovedal najvyšším štandardom modernej éry MotoGP a jazdci mohli jazdiť naplno," konštatoval šéf MotoGP Carlos Ezpeleta.

Phillip Island je pravidelným dejiskom austrálskej Grand Prix od roku 1997, odvtedy sa tam nejazdilo iba v covidových rokoch 2020 a 2021.

Nároky MotoGP na infraštruktúru tam ale v posledných rokoch prestali vyhovovať a uvažovalo sa o presune pretekov do Melbourne na okruh v Albert Parku, na ktorom sa koná Veľká cena formuly 1.

Napokon padlo rozhodnutie, že motocyklový šampionát opustí štát Victoria a presunie sa do Južnej Austrálie.

V Adelaide usporiadatelia využijú mestský okruh, na ktorom sa v rokoch 1985 až 1995 konala austrálska Grand Prix F1, kým sa presunula do Albert Parku.

Podľa údajov usporiadateľov bude trať dlhá 4,195 km, bude ju tvoriť 18 zákrut a jazdci na nej budú môcť dosahovať rýchlosťou až 340 km/h.

MotoGP

    Phillip Island
    Phillip Island
    Veľká novinka v MotoGP. Ikonickú trať po 30 rokoch nahradí mestský okruh
    dnes 09:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»MotoGP»Veľká novinka v MotoGP. Ikonickú trať po 30 rokoch nahradí mestský okruh