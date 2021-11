Svitko o Dakare: Stále je to veľký risk. Kto chce uspieť, musí ísť aj 150-tkou

BRATISLAVA. Pri mene má vo výsledkovej listine logo slávnej rely a pod ním nápis Legend. Do tejto kategórie spadajú na najslávnejšej diaľkovej rely len tí najskúsenejší pretekári. Patrí medzi nich aj Štefan Svitko. Od roku 2010 nechýbal na Dakare ani jediný raz. V januári odštartuje na slávnej rely po trinástykrát. „Pripravoval som sa poctivo. Nič som nepodcenil. Kondične som na tom dobre. Ale na Dakare vás vždy môže niečo prekvapiť. Sústredím sa, ako by to bol môj prvý ročník,“ hovorí 39-ročný motocyklista.

Jeho maximom je druhá priečka z roku 2016. Vlani skončil ôsmy. Aj teraz bude jeho cieľom umiestnenie v najlepšej desiatke.

Slovák pravidelne bojuje o najvyššie priečky a na nebezpečnú rely sa vracia každý rok. Nič na tom nezmenili ani smutné okolnosti spred roka. Vtedy zastal pri nehode argentínskeho kamaráta Pabla Goncalvesa. Poskytoval mu prvú pomoc, no nepodarilo sa mu ho zachrániť. „Manželka s mamou by boli najradšej, keby som skončil. Ale ja som pretekár,“ vraví Svitko.

Kedysi na pády nebral ohľad Medzi motorkármi je na Dakare v špičke zrejme najstarší, hoci sa tak necíti. „Ani neviem, či je niekto zo súperov odo mňa starší. Netuším či má niekto z nich 39 rokov. Ale necítim sa ako veterán. Na Slovensku sú veteráni až od štyridsiatky. Stále sa cítim dobre,“ hovorí s úsmevom. Po jazdeckej stránke však prešiel veľkou zmenou. Keď porovnáva prvé ročníky slávnej rely a posledné, vníma rozdiely.

„Ako mladší som jazdil nerozvážne,“ priznáva. Často išiel naplno. Nebral ohľad na pády, jamy, či na nebezpečný terén. „Bol pre mňa problém sledovať roadbook a zároveň sledovať trať. Som si myslel, že som na endure, na motokrose. Stále som držal plný plyn. Bol som rozbitý, mal som pády, trafil som jamu. A aj keď som spadol, vstal som a išiel som zase naplno. Ale to viedlo len k ďalším pádom,“ opisuje.

V Saudskej Arábii je to riskantnejšie Časom pochopil, že toto nie je najlepšia cesta. Nie na pretekoch, ktoré majú viac ako 5000 kilometrov a trvajú dva týždne. Ak sa niekto zraní pri páde v tretej etape, má problém odjazdiť ďalších sedem etáp. „Nie je to tak, že by som teraz menej riskoval. Skôr by som povedal, že v Saudskej Arábii je to často veľký risk. Musíme jazdiť aj stopäťdesiatkou pomedzi kamene, ak chcete bojovať o dobrý výsledok. Ale je veľký rozdiel jazdiť vpredu a rozbiť sa vo štvrtej etape. Na to si treba dávať pozor,“ vysvetľuje.

Posledný ročník bol trochu špecifický tým, že takmer všetci špičkoví jazdci striedali výborné výsledky so slabými. Kto v jednej etape bojoval o víťazstvo, na druhý deň nabral stratu a naopak. Menilo sa to kvôli navigácii vo veľkej rýchlosti. Svitko očakáva, že teraz to bude rovnaké. „Ťažko sa tomu vyhnúť. Keď idete prvý, musíte sledovať navigáciu. Nedá sa pri tom ísť stále naplno. A kto štartuje o niečo neskôr zo zadnej pozície, sa môže orientovať podľa stôp predchádzajúcich pretekárov. Nemusí tak sledovať navigáciu a môže ísť rýchlejšie,“ vysvetľuje jazdec Slovnaft Rally Teamu.

Problém môže byť, ak sa stopy nezhodujú s pokynmi v roadbooku. Aj to stáva. „Ak niekto jazdí len podľa stôp a prví piati jazdci sa stratili, je isté, že zablúdi aj ten šiesty. Mne sa naopak stávalo, že som videl, že jazdci predo mnou išli rovno, hoci mali zatočiť. Je to však vždy o tom, či veríte sebe alebo dôverujete aj iným jazdcom. Treba však povedať, že Dakar nie je len o rýchlosti, ale aj o navigácii v teréne.“ Na Dakar má slovenský pretekár novú motorku. Ostáva verný značke KTM, ktorá sa mu osvedčila. Vymenili na nej len tlmiče. V najbližších dňoch bude Svitko nakladať sprievodné autá aj motorku na trajekt v Marseille.

Organizátori potešili pretekárov V uplynulom ročníku mali motorkári obmedzený počet pneumatík, s ktorým si museli vystačiť počas celej rely. V priemere mali jednu sadu na dve etapy. Viacerí pretekári vrátane Svitka to kritizovali. Na druhý deň bola pneumatika zodratá. Ostala bez dezénu. To neprispelo k bezpečnosti, skôr to bolo naopak. „Bolo to ozaj nebezpečné. Bol to nie jeden krok späť, ale oveľa viac,“ komentoval to dávnejšie Svitko. Organizátori však pretekárov potešili. V najbližšom ročníku budú mať neobmedzený počet pneumatík. „Chvalabohu. Je to správny krok,“ doplnil.

Púštne dobrodružstvo sa bude konať až v januári. Do Saudskej Arábie odlieta Svitko 27. decembra. Ešte pred tým by mal ísť na deväť dní do Dubaja, kde bude trénovať v dunách. V závere roka sa tam zvyknú pripravovať na Dakar prakticky všetci špičkoví pretekári.