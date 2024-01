Čech ide Dakar ako Rocky. Svitko bol chvíľu druhý, mrzela ho chyba

BRATISLAVA. „Ste sám na motorke. Štyri hodiny tam s tým bojujete... Ak sa na nás pozerajú mimozemšťania, tak si musia ťukať na hlavu, čo to stvárame,“ hovorí český pretekár Libor Podmol pre televíziu Nova. Rely Dakar prináša každý deň nové a zaujímavé príbehy. V pondelok bol neslávnym hrdinom práve Podmol. Program, výsledky, trasa a etapy na Rely Dakar 2024 Keď prišiel do bivaku nevyzeral na to, že je motoristickým pretekárom. Náhodný okoloidúci by ho mohol mať za zápasníka MMA alebo boxera, ktorý práve vyšiel po súboji z ringu.

Viečka pravého oka mal opuchnuté a sfarbené do fialova. Dostal doňho silnú ranu a viečka mu tak opuchli, že pravé oko je za nimi uväznené. Tesne nad okom má ranu zašitú deviatimi stehmi. V utorok, pred štartom 4. etapy, si robil žarty, že ide Dakar ako Rocky Balboa.

Videl jedným okom, prešiel 300 km Čo sa vlastne stalo? Na kamenistom úseku jazdil rýchlejšie, trafil kameň, motorka mu nadskočila a nasledoval pád. Pretekári majú ochranné prilby aj nafukovacie airbagové vesty, lenže Podmol padol na kameň, ktorý mu zasiahol oko. Následne mu tvár zaliala krv. Okoloidúci pretekári mu privolali vrtuľník so záchranármi. V duchu sa už s pretekmi lúčil. „Hovoril som im nevolajte to, je tretí deň, ja ešte nemôžem končiť. Malému som sľúbil, že dôjdem do cieľa. Zašili mi to, sadol som na motoru a dal som ešte 300 kilometrov. Ale vidím prd. Myslel som, že ma ani nepustia ďalej. Ak by som im povedal, že som v hlave 'pošuchraný', asi by ma ani nepustili,“ reagoval pre TV Nova.

V utorok mal čo robiť, ale podarilo sa mu etapu absolvovať aj s veľkou stratou. Oko je stále fialové a vidí veľmi obmedzene. Chce však prísť do cieľa. Dôležité budú nasledujúce etapy. Varga prišiel o prvú priečku, Svitko mal šťastie Slovenským pretekárom sa v utorok až tak nedarilo. Juraj Varga vyrážal na etapu ako líder kategórie štvorkoliek, no v úvode stál a mal aj problémy s navigáciou. Stratil viac ako pol hodinu a v celkovom poradí klesol na 4. priečku. Štefan Svitko prišiel so stratou 15 minút na 16. priečke a v celkovom poradí je pätnásty. „Začiatok bol super. Išlo sa mi dobre. Dokonca som šiel aj priebežne na druhom mieste. Dobehol som Quintanillu a urobili sme navigačnú chybu a stálo nás to veľa času. V navigovaní sa tento rok trápim,“ hodnotil Svitko 4. etapu na sociálnych sieťach.

Priznal, že mal veľké šťastie. Pri prejazde cez ťaviu trávu trafil tvárnicu, ktorá tam ležala. Išiel vtedy približne stokilometrovou rýchlosťou. Hrozilo, že spadne, čo by v takej rýchlosti bolo nebezpečné. Stihol však zodvihnúť predné koleso, zadným síce do tvárnice narazil, no podarilo sa mu cez prekážku prejsť. „Airbag vesta urobila puk (nafúkla sa - pozn.). Som rád, že som to ustál a nepadol som. Všetko je dobré, cítim sa silný,“ doplnil.