Svitko mal veľký pád: Myslel som si, že Dakar sa pre mňa končí

Slovák sa však nevyhol veľkým problémom a len tak-tak prišiel do cieľa.

"Chvíľu som si posedel na motorke, a potom som dával dokopy veci, ktoré som na motoke obtrhal, vrátane celej prednej navigačnej veže," opisoval.

"Samozrejme sa mi to nepodarilo a musel som ísť do cieľa bez rodbooku a prístrojov. Vďaka Bohu sa mi nič nestalo a môžem pokračovať ďalej," pokračoval Svitko.

Priznal, že to preňho bola drahšia etapa. "Mechanik to dá do zajtra dokopy, má veru čo robiť," dodal.

V pondelok mala byť na programe maratónska etapa, pre povodne však organizátori zaradili normálnu rýchlostnú skúšku.