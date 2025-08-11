Španiel si podmanil Ameriku. Stal sa šampiónom IndyCar tretí rok za sebou

Alex Palou (Autor: TASR/AP)
TASR|11. aug 2025 o 10:12
Pred ním dokázali niečo podobné len traja jazdci v histórii.

LOS ANGELES. Španielsky jazdec Alex Palou sa stal tretí rok za sebou celkovým víťazom zámorského šampionátu formulí IndyCar.

K obhajobe titulu mu stačilo tretie miesto na pretekoch v Portlande, na ktorých triumfoval Austrálčana Will Power.

Člen tímu Chip Ganassi Racing sa stal len historicky štvrtým jazdcom v sérii IndyCar s troma celkovými prvenstvami v rade.

Dvadsaťosemročný Španiel je v súčasnosti dominantnou tvárou celej súťaže, čo dokumentuje fakt, že šampionát vyhral štvrtýkrát za uplynulých päť sezón.

„Je to neuveriteľné a šialené, nemôžem byť momentálne viac šťastný. Bola to úžasná sezóna a skvelých päť rokov s Chip Ganassi Racing.

Nemám slov, ako som za všetko veľmi vďačný. Škoda, že sme v Portlande nevyhrali, ale bojovali sme,“ citovala agentúra AFP Paloua. V tejto sezóne má zatiaľ na svojom konte osem víťazstiev z okruhov.

Motorizmus

dnes 10:12
