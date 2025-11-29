Smola britského jazdca pokračuje, opäť je druhý. Z rekordu sa teší Francúz Ogier

Francúzsky pretekár Sebastien Ogier získal deviaty titul majstra sveta v rely a vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba.
V záverečnej rely sezóny v Saudskej Arábii obsadil tretie miesto, jeho najväčší rival a tímový kolega Elfyn Evans z Veľkej Británie skončil šiesty.
Štyridsaťjedenročný Ogier sa vrátil na trón po štyroch rokoch, tituly zbieral v sezónach 2013- 2018 a potom v rokoch 2020 a 2021. Jeho predchodca Loeb kraľoval vo farbách Citroënu deväťkrát za sebou (2004-2012).
Evans, ktorý vstupoval do záverečnej rely s trojbodovým náskokom, skončil piatykrát za posledných šesť rokov druhý a na prvý triumf stále čaká.
V Saudskej Arábii vyhral vlaňajší šampión Thierry Neuville z Belgicka a na poslednú chvíľu si pripísal prvú výhru v nie príliš vydarenej sezóne. Druhý skončil jeho francúzsky kolega z tímu Hyundai Adrien Fourmaux.
Evans na piesčitých a kamenistých cestách od prvého dňa zaostával za Ogierom a rozhodujúcu stratu nabral v piatok vinou defektu.
Francúz naňho potom získal ďalšie sekundy vďaka víťazstvu v dlhej predposlednej rýchlostnej skúške a v power stage si už potrebný náskok postrážil. V konečnom hodnotení predstihol waleského jazdca o iba štyri body.
Na titul dosiahol rodák z Gapu napriek tomu, že rovnako ako v minulých rokoch plánoval jazdiť len vybrané rely a tri z úvodných ôsmich súťaží vynechal.
V lete sa však rozhodol dôjsť seriál až do konca a rok zakončil so šiestimi víťazstvami, dvoma druhými a dvoma tretími miestami.
Celkovým tretím miestom sa rozlúčil dvojnásobný šampión Kalle Rovanperä. Fínsky pilot Toyoty sa v budúcej sezóne presunie k pretekom na okruhoch.