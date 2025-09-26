Predstaví sa Mick Schumacher v americkej sérii IndyCar? S tímom sa už dohodol na teste

INDIANAPOLIS. Nemecký pretekár Mick Schumacher absolvuje 13. októbra test IndyCar s tímom Rahal Letterman Lanigan Racing.
Syn sedemnásobného majstra sveta Michaela si vyskúša monopost zámorskej série na ikonickom ovále v Indianapolise.
Tím v piatok uviedol, že test Schumacherovi umožní oboznámiť sa s technickými špecifikami série IndyCar s ohľadom na možnú účasť v budúcnosti.
V minulosti sa predstavil aj vo formule 1 – v sezóne 2021 a 2022 jazdil v americkom tíme Haas a získal dovedna dvanásť bodov.
V nasledujúcich dvoch rokoch bol náhradníkom v Mercedese i McLarene a momentálne jazdí vytrvalostné preteky za Alpine.
V najvyššej kategórii zaznamenal v tejto sezóne dve pódia s Francúzmi Julesom Gounonom a Fredericom Makowieckým.
„Som veľmi zvedavý na špecifické vlastnosti a charakteristiky tohto monopostu, ktorý je síce odlišný od áut, na aké som zvyknutý, no zároveň podobný.
Stále mám veľký záujem získavať skúsenosti v rôznorodom svete motošportu,“ citovala Schumachera agentúra DPA.
„Je skvelé môcť si vyskúšať, o čom to celé je a aké je to náročné, keďže často počúvam, aké ťažké sú tieto vozy po fyzickej stránke.
Netajím sa tým, že som veľkým fanúšikom monopostových pretekov, takže tento prvý test v IndyCar bude zážitkom, ktorý si budem ceniť,“ povedal Schumacher.
Spolumajiteľ tímu a trojnásobný šampión zámorskej série Bobby Rahal (1986, 1987, 1992) bol z testovania nadšený.
„Sledujem Mickovu kariéru z diaľky rovnako ako kariéru jeho otca, takže predstava, že ho uvidím v jednom z našich monopostov, je veľmi vzrušujúca,“ povedal Rahal.
Jeho tím je v sérii od roku 2002, má na konte 25 triumfov a dve výhry Indy 500 - konkrétne z roku 2004 v podaní Američana Buddyho Ricea a spred piatich rokov zásluhou Takumu Sata.
V uplynulej sezóne skončil najlepší z jeho jazdcov, Rahalov syn Graham, na celkovom devätnástom mieste z 34 jazdcov.