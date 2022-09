Víťazstvo Verstappena sprevádzalo bučanie, skvele debutoval de Vries

/zdroj: Sport TV/

Max Verstappen, víťaz: "Bol to skvelý deň so skvelým autom. Mal som výborný štart, okamžite som chytil rytmus. Držali aj pneumatiky a konečne som sa tu v Monze dočkal prvého pódia."

Charles Leclerc, 2. miesto: "Chcelo to ešte jedno kolo. Títo skvelí fanúšikovia by si to zaslúžili. Dnes som dal do toho všetko, ale nestačilo to. S dneškom nemôžem byť spokojný."

George Russell, 3. miesto: "Opäť sme získali pódium. Či sme rýchli alebo pomalí, dokážeme byť v pretekoch konkurencieschopní a to je dôležité. Vždy rozhoduje výkon na trati. Pódium berieme."