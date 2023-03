Verstappen s Pérezom sú skeptickí, nepozdáva sa im experiment v kvalifikácii

„Nemyslím si, že je to potrebné. Zvlášť, keď sa pozriete na kvalifikáciu, ktorú sme mali v Bahrajne. Bolo to veľmi vyrovnané, takže si myslím, že nemusíme nič meniť,“ poznamenal 33-ročný Mexičan Pérez. V podobnom duchu sa vyjadril aj Verstappen.

„Hoci sa táto zmena dotkne všetkých, nemyslím si, že by sme v kvalifikácii museli robiť takéto veci. Nevidím v tom skutočný prínos,“ podotkol úradujúci majster sveta.

F1 chce novým formátom kvalifikácie znížiť počet pneumatík používaných počas víkendu tak, aby pretekári mali namiesto 13 sád k dispozícii iba 11.

Zároveň by mali používať tri sady tvrdých, štyri stredne tvrdé a štyri mäkké sady pneumatík. Tie by jazdci mali obmieňať, aby nedochádzalo k plytvaniu. Nebude to však platiť v prípade dažďa.

Vtedy si budú môcť pretekári zvoliť tie zmesi, ktoré budú chcieť. Vedenie F1 avizovalo, že v prípade, ak sa experiment neosvedčí, nebudú v ňom pokračovať.