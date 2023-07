Ich monopost je ako raketa, hovorí Hamilton. Teší ho, že McLaren zlepšuje formu

Piloti britského zoskupenia obsadili druhé a štvrté miesto na domácej Veľkej cene Veľkej Británie v Silverstone, čo je pre niekdajšieho dominátora F1 povzbudením do ďalších pretekov.

McLaren je ako jeho rodina

"Ich monopost je ako raketa. Gratulujem Landovi aj McLarenu, ktorý bol moja rodina a v ktorom som začal kariéru.

Bola to skvelá bitka a je naozaj úžasné vidieť McLaren opäť v popredí. Trvalo to tak dlho," skonštatoval rekordér F1 so 103 víťazstvami v kvalifikáciách aj pretekoch.

Tím Red Bull dosiahol v nedeľu v Silverstone 11. víťazstvo za sebou, čim vyrovnal práve rekord McLarenu z roku 1988.

Poslednú úspešnú éru zažila britská stajňa počas pôsobenia Hamiltona, no v ostatnom desaťročí už o titul nebojovala.

Norris: V eľmi ťažko sa ovláda

Ani aktuálny ročník nezačal McLaren ideálne, ale vylepšenia monopostov v oblasti aerodynamiky sa napokon prejavili a tím sa posunul pred francúzsky Alpine na priebežné piate miesto v Pohári konštruktérov.