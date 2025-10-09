Šokujúce rozhodnutie dvojnásobného majstra sveta. Vo veku 25 rokov sa chystá ukončiť kariéru

Kalle Rovanperä.
Kalle Rovanperä. (Autor: REUTERS)
TASR|9. okt 2025 o 14:21
Historicky najmladší majster sveta si chce podľa vlastných slov začať plniť ďalšie sny.

HELSINKI. Fínsky automobilový pretekár Kalle Rovanperä sa chystá ukončiť profesionálnu kariéru v rely vo veku 25 rokov. Dvojnásobný majster sveta si chce podľa vlastných slov začať plniť ďalšie sny.

Rovanperä sa stal v roku 2022 najmladším jazdcom v histórii, ktorý triumfoval v seriáli WRC. Podarilo sa mu to vo veku 22 rokov a o rok nato titul obhájil.

„Toto rozhodnutie nebolo jednoduché, ale už nejaký čas som o tom premýšľal. Keďže som v tomto veku v rely dosiahol až toľko, začal som premýšľať o tom, aké ďalšie možnosti by som mohol mať a do akých ďalších výziev by som sa pustil,“ citovala Fína agentúra AFP.

Jazdec Toyoty chce skončiť po prebiehajúcej sezóne, v ktorej zostávajú tri podujatia. Rovanperä je momentálne na tretej priečke v poradí seriálu, za lídrom Sebastienom Ogierom zaostáva o 21 bodov.

„Tento rok máme pred sebou ešte tri rely a dáme do toho všetko. Budeme sa snažiť až do konca,“ prisľúbil. Po rely bude pôsobiť v japonskom seriáli Super Formula.

dnes 14:21
