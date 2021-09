Pôjde aj Jakeš. Jantar Team vyšle na Dakar najväčšiu slovenskú posádku v histórii

Tentoraz sa na štart postaví so štyrmi členmi, z toho tromi Slovákmi.

"S Janom nejaký mesiac o tom debatujeme, či by sme to nedali dokopy a vyzerá, že to bude mať zmysel. Musíme doladiť podmienky, za ktorých to chceme robiť, každý máme svoju techniku a materiál. Uvidíme, čo to urobí.

Čakám od toho to, že sa nebudem musieť venovať všetkým veciam. Teda nemusíme riešiť celé financie a zázemie. Nemusím ísť napríklad na loď naložiť motorku, môžem sa venovať len jazdeniu," povedal Jakeš.

Opäť v tíme s Pabiškom

O umiestnenie v najťažšej triede Original by Motul, teda bez asistencie, bude bojovať David Pabiška. V tejto kategórii obsadil na uplynulej edícii Dakaru štvrtú priečku.

V celkovej klasifikácii medzi motocyklistami je jeho najlepším umiestnením 18. priečka z roku 2014. Na štart Dakaru sa 46-ročný český pretekár postaví trinásty raz. Zakaždým vždy prišiel do cieľa a v tomto ohľade sa stal rekordérom prestížneho podujatia.

"Bude to pre mňa veľká výzva rovnako ako každý rok. Po uplynulej edícii viem, čo môžem očakávať od saudskoarabského terénu. Organizátori sľubujú ešte viac piesočných dún, čo znamená, že nás čakajú náročné preteky," povedal Pabiška.