Red Bull oznámil nové meno v F1. Angažoval jazdca s alžírskym občianstvom

Novozélanďan bol vo štvrtok povýšení do "áčkového" Red Bullu namiesto Mexičana Sergia Pereza.

"Je to veľká vec pre mňa, moju rodinu a všetkých, ktorí mi verili už od začiatku. Celý čas som pracoval, aby som sa od motokár dostal presne sem, bol to môj sen. Cítim, akoby som vstupoval do úplne novej galaxie, budem riadiť oveľa rýchlejšie auto s tými najlepšími na svete.

Budem sa musieť veľa naučiť, ale som pripravený tvrdo pracovať a odvádzať maximum pre tím," citovala Hadjara agentúra DPA.

Príchodom mladého pretekára sa skompletizoval celý 20-členný štartový rošt na budúci sezónu.