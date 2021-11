Hamilton priznal, že v Mexiku nemal šancu. Je to neuveriteľné, tešil sa Verstappen

"Je neuveriteľné, čo sa stalo. Hneď po štarte som vyrazil dopredu a potom som sa snažil brzdiť čo najneskôr. Teraz sa už teším do Brazílie," vyhlásil Max Verstappen.

"Gratulujem Maxovi. Dal som do toho všetko, ale jeho auto bolo oveľa rýchlejšie ako to moje. V závere som ešte tvrdo bojoval o druhé miesto s Pérezom. Moji súperi odviedli výbornú robotu, ale aj ja som si to užil," skonštatoval Hamilton.