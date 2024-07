Mercedes oslavuje v Belgicku double, Russel uspel pred Hamiltonom

/zdroj: Nova Sport/

George Russell, víťaz: "Myslím si, že všetci očakávali, že Red Bull pôjde rýchlejšie, no dnes sa nedalo predbiehať. Naše auto bolo dnes fantastické. Po piatku sme v ňom spravili nejaké zmeny a naše double je výsledok tímového výkonu. Bola to aj skvelá práca strategického tímu. S mojimi pneumatikami sme išli do rizika. Auto však bolo skvelé a napokon to vyšlo. Už sa nemôžem dočkať, keď sa skončí mesačná prestávka. Do ďalších pretekov by som najradšej odštartoval hneď zajtra."

Lewis Hamilton, 2. miesto: "Nečakal som takýto výsledok. Po nevydarenom piatku sme spravili zmeny, ktoré v kvalifikácii ešte nebolo vidieť, keďže pršalo. Ja som v závere pretekov robil čo sa dalo, ale George išiel fantasticky. Dnes to bol skvelý výkon, snáď to takto bude pokračovať."

Oscar Piastri, 3. miesto: "S mojím výsledkom som spokojný. Dnes nám chýbala iba rýchlosť. Využili sme svoje príležitosti, ale nestačilo to. Máme za sebou niekoľko týždňov s dobrými výsledkami. Získali sme nejaké body v súboji s Red Bullom a to je dobre."