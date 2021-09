Spôsobil nehodu, ktorou ohrozil Hamiltona. Verstappen spoznal trest

"Ja som ustúpil, ale on nie, aj keď vedel, že je tam málo miesta, aby nenastala kolízia. Šiel do toho napriek tomu, že vedel, ako to dopadne. Nikdy predtým sa mi nestalo, aby mi súper autom narazil do hlavy.

A to jazdím už pomerne dlho. Bol to pre mňa celkom šok. Ak by nebolo ochranného systému 'halo', neviem, ako by to celé dopadlo. Som požehnaný a vďačný, že som stále tu. Mám pocit, že dnes nado mnou niekto držal ochrannú ruku," skonštatoval Lewis Hamilton.