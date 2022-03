Vedenie F1 ukončilo zmluvu s Ruskom, Ecclestone to kritizuje

Už minulý týždeň ohlásil štvornásobný šampión F1 Nemec Sebastian Vettel aj niekoľko ďalších pilotov, že v Rusku odmietajú súťažiť. A to ani v prípade, že by sa Veľká cena Ruska konala podľa pôvodného plánu.

"Nedáva to zmysel, akokoľvek sa na to pozeráte. Pokiaľ viem, v Rusku vojna nie je. Ak by sa tam preteky konali, nikto by nepocítil rozdiel.

Zrušenie VC Ruska nebude znamenať pre Vladimira Putina trest, jemu na pretekoch nezáleží," vyhlásil Ecclestone podľa agentúry AFP.

Tohtoročný šampionát F1 sa začne 20. marca Veľkou cenou Bahrajnu v Sachire a bez podujatia v Soči by mal obsahovať 22 pretekov.