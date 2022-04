Red Bull vraj čakajú náročné časy. Jeho monoposty sú nespoľahlivé a ťažké, znie zo stajne

BRATISLAVA. Rakúska motoristická stajňa F1 Red Bull sa v úvode sezóny trápi so spoľahlivosťou svojich monopostov.

Dá sa predpokladať, že pre poruchy v Bahrajne a Austrálii prišiel úradujúci šampión z Holandska Max Verstappen o minimálne 36 bodov za dve druhé miesta.

Poradca tímu Rakúšan Helmut Marko tvrdí, že v tíme vedia ako problém odstrániť, no nebude to žiadna hračka.



Podľa inžinierov „červených býkov“ v Bahrajne aj v Austrálii Red Bullu zlyhal palivový systém. Expert na techniku F1 Craig Scarborough zistil, že z nádrže vedie len jedno externé palivové potrubie, a to do vysokotlakovej pumpy motora.