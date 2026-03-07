Hrozí dlhá pauza v F1? Konflikt na Blízkom východe môže ovplyvniť kalendár

Vedenie Formuly 1 zrejme odložilo rozhodnutie o tom, či zruší aprílové preteky v Bahrajne a Saudskej Arábii, ktoré sú spochybnené v dôsledku vojny s Iránom.
Obe krajiny boli zasiahnuté počas iránskej odvety po tom, ako Spojené štáty a Izrael spustili vlnu útokov na Irán.
F1 má pretekať v Bahrajne 12. apríla a v saudskoarabskom meste Džidda 19. apríla. Rôzne médiá uvádzali, že rozhodnutie sa očakávalo počas prebiehajúceho úvodného podujatia sezóny, Veľkej ceny Austrálie v Melbourne.
Zostáva ešte mesiac
Predstavitelia Formuly 1 sa v piatok stretli v Albert Parku v Melbourne, no generálny riaditeľ tímu Racing Bulls Peter Bayer uviedol, že zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie a neexistuje ani stanovený termín.
„Povedali sme, že v prvom rade zostáva ešte mesiac. Po druhé, je ťažké o tom hovoriť, pretože mi je veľmi ľúto ľudí a situácie na Blízkom východe.
Zároveň však musím povedať, že sme teraz veľmi sústredení na preteky tu, čo je pre nás momentálne to najdôležitejšie.
A viem, že Stefano Domenicali, prezident a generálny riaditeľ F1 a FIA situáciu sledujú. Verím, že urobia správne rozhodnutie pre nás ako tím,“ citovala Bayera agentúra AP.
Päťtýždňová medzera
Bahrajn už pred útokmi na Irán hostil dve predsezónne testovania F1 v tejto sezóne. Menší test pneumatík do mokrého počasia krátko po týchto útokoch zrušili.
Riadiaci orgán F1, FIA, už medzičasom odložil úvodné podujatie sezóny majstrovstiev sveta vytrvalostných pretekov v Katare, ktoré sa malo konať 26. – 28. marca.
Predchádzajúce mediálne správy uvádzali, že zrušenie pretekov by mohlo F1 stáť viac než 100 miliónov dolárov, keďže obchodný model F1 sa stále vo veľkej miere opiera o poplatky za organizovanie pretekov a mediálne práva.
Ak by boli podujatia na Blízkom východe zrušené, vznikla by v kalendári takmer päťtýždňová medzera.
Ako možné náhradné dejiská pretekov v roku 2026 sa spomínajú Malajzia, Turecko, Portugalsko a Imola v Taliansku.