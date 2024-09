ONLINE: Veľká cena Azerbajdžanu dnes, Formula 1 2024 LIVE

Druhý končí Charles Leclerc, za ním měli dojet Carlos Sainz a Sergio Pérez, ale ti se vzájemně poslali do zdi. Na podiu se tak zničehonic zjevil George Russell na Mercedesu.

Obě formule se do sebe zahákly, nešťastně zamířily k sobě a vše končí ošklivou nehodou. Oba piloti hlasitě nadávají.

To snad není pravda! Carlos Sainz najel na Sergia Péreze a oba končí ve zdi! Na podium se dostává George Russell.

Lance Stroll odstupuje pro problémy s brzdami a zajel do garáže.

Piastri si to opět hlídá, Norris už ztrácí necelých šest vteřin.

Druhá zastávka v boxech asi už nepřijde, vedoucí dvojici to už pěkně klouže.

Ferrari chce plán C. Leclerc odpověděl: „Nejsem hloupý, chlapi.“

Čistý pitstop, Norrisovi to vyšlo na sedmou pozici před Alonsa, Albon předjel Hülkenberga.

Lando Norris povolán do boxu, ale nakonec je odvolán. Byl to asi pokus o provokaci Williamsu.

Esteban Ocon se lepí na Kuan-jü Čoua, pro Francouze to je dnes 150. Velká cena.

„Ostatní na to hodně tlačí, nebo jen nemáme přítlak?“ rozčiluje se Leclerc. Jeho inženýr ho pochválil, že odvádí se svými pneu dobrou práci.

Oscar to tam poslal opravdu na srdce a parádně své auto ubrzdil, zřejmě dostal nějakou lekci od krajana Ricciarda, který byl pověstný svými pozdními brzdami.

Carlos Sainz se zdržel v boxech, Norris předjel Albona, Sainzovi to vyšlo ještě těsně před Verstappena na šesté místo.

Júki Cunoda zaparkoval své auto v garáži, závod pro něj končí. Lance Stroll mu udělal díro do bočnice, trest ale nepřichází.

Piastri zastavil už nyní, Pérez se dostal před Norrise, Piastri to zvládl před Mexičanem.

Max Verstappen v boxech, byl to poměrně pomalý pitstop, k mechanikům zajel i Russell s Hamiltonem.

Dalším v boxech je Fernando Alonso, možná to je reakce na Williams.

Max Verstappen si stěžuje na brzdy jeho Red Bullu, do boxů zajel Franco Colapinto.

Russell hlásí, že mu do levého airboxu vlétl plastový sáček, což by mohlo znamenat nemalé problémy pro Mercedes.

Lance Stroll v prvním kole trefil pravé zadní kolo Júkiho Cunody, možná to je důvod ztráty tempa u Japonce. Tento incident byla přímo Strollova chyba.

Lando Norris zaútočil na Júkiho Cunodu, do první zatáčky to sice nevyšlo, ale v té druhé už ano, před Cunodu se navíc díky DRS dostal Nico Hülkenberg.

Tak pozor, Lance Stroll hlásí defekt pneumatiky, který musí do boxů.

Zaváděcí kolo zahájeno, co nevidět se bude závodit!

Lewis Hamilton a Esteban Ocon po kvalifikaci vyměnili komponenty na jejich pohonných jednotkách a budou tak dnes startovat z pit lane. Zatímco pro Francouze, který měl s motorem problém už při trénincích, to není takový propad, v Mercedesu se vzdali startu z vysoké pozice.

