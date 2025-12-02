    Šampión formuly 2 sa stal testovacím jazdcom McLarenu. Bol tímovým kolegom Čecha

    Leonardo Fornaroli.
    Leonardo Fornaroli. (Autor: X/Formula 2)
    2. dec 2025 o 12:13
    Nadviazal na minuloročný titul z nižšej série formuly 3.

    Taliansky jazdec a čerstvý šampión formuly 2 Leonardo Fornaroli sa stal jedným z nových testovacích jazdcov tímu McLaren.

    Tímový kolega českého pilota Roman Staněka zo stajne Invicta vstúpil do rozvojového programu tohtoročného víťaza Pohára konštruktérov vo formule 1 spolu s Holanďanom Richardom Verschoorom a Španielom Christianom Costoyom.

    McLaren o tom informoval na svojom webe.

    Dvadsaťročný Fornaroli si minulý týždeň v predstihu zaistil triumf v sérii F2. Po druhom mieste v katarskom Lusaili má na konte 211 bodov.

    Pred druhým Američanom Jakeom Crawfordom má pred záverečným podujatím v Abú Zabí nedostihnuteľný náskok 41 bodov.

    Fornaroli nadviazal na minuloročný titul z nižšej série formuly 3.

    „V rámci svojho zapojenia do programu sa ujme testovacej a vývojovej úlohy a bude začlenený do štruktúry tímu F1,“ uviedli zástupcovia McLarenu.

    Spolu s Fornarolim sa novými členmi rozvojového programu McLarenu stali aj Costoya a Verschoor.

    Dvadsaťštyriročný Holanďan je v priebežnom poradí šampionátu formuly 2 na treťom mieste. Vlani bol takisto kolegom Staněka v tíme Trident.

    McLaren je najúspešnejším tímom tohtoročného ročníka formuly 1.

    V predstihu si zaistil obhajobu triumfu v Pohári konštruktérov, jeho jazdci Lando Norris a Oscar Piastri bojujú o titul majstra sveta.

    Pred záverečnou Veľkou cenou Abú Zabí vedie Norris šampionát o 12 bodov pred Maxom Verstappenom z Red Bullu. Piastri stráca na Norrisa z tretieho miesta 16 bodov.

    Leonardo Fornaroli.
    Leonardo Fornaroli.
    Šampión formuly 2 sa stal testovacím jazdcom McLarenu. Bol tímovým kolegom Čecha
    dnes 12:13
