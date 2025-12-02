Šampión formuly 2 sa stal testovacím jazdcom McLarenu. Bol tímovým kolegom Čecha

Taliansky jazdec a čerstvý šampión formuly 2 Leonardo Fornaroli sa stal jedným z nových testovacích jazdcov tímu McLaren.
Tímový kolega českého pilota Roman Staněka zo stajne Invicta vstúpil do rozvojového programu tohtoročného víťaza Pohára konštruktérov vo formule 1 spolu s Holanďanom Richardom Verschoorom a Španielom Christianom Costoyom.
McLaren o tom informoval na svojom webe.
Dvadsaťročný Fornaroli si minulý týždeň v predstihu zaistil triumf v sérii F2. Po druhom mieste v katarskom Lusaili má na konte 211 bodov.
Pred druhým Američanom Jakeom Crawfordom má pred záverečným podujatím v Abú Zabí nedostihnuteľný náskok 41 bodov.
Fornaroli nadviazal na minuloročný titul z nižšej série formuly 3.
„V rámci svojho zapojenia do programu sa ujme testovacej a vývojovej úlohy a bude začlenený do štruktúry tímu F1,“ uviedli zástupcovia McLarenu.
Spolu s Fornarolim sa novými členmi rozvojového programu McLarenu stali aj Costoya a Verschoor.
Dvadsaťštyriročný Holanďan je v priebežnom poradí šampionátu formuly 2 na treťom mieste. Vlani bol takisto kolegom Staněka v tíme Trident.
McLaren je najúspešnejším tímom tohtoročného ročníka formuly 1.
V predstihu si zaistil obhajobu triumfu v Pohári konštruktérov, jeho jazdci Lando Norris a Oscar Piastri bojujú o titul majstra sveta.
Pred záverečnou Veľkou cenou Abú Zabí vedie Norris šampionát o 12 bodov pred Maxom Verstappenom z Red Bullu. Piastri stráca na Norrisa z tretieho miesta 16 bodov.