Konflikt na Blízkom východe neovplyvní dopravu do Austrálie, vraví šéf úvodnej veľkej ceny

Chaos v doprave spôsobený vojenským konfliktom na Blízkom východe by nemal ovplyvniť úvodnú Veľkú cenu novej sezóny formuly 1.
Uviedol to šéf pretekov na okruhu v austrálskom Melbourne Travis Auld, podľa ktorého však muselo zmeniť svoje lety približne 1000 členov personálu.
Mnohí jazdci, inžinieri, šéfovia tímov a ďalší personál majú sídlo v Európe. Práve Blízky východ je dôležitým leteckým uzlom na ceste do Melbourne. Narušenia globálnej leteckej dopravy sa týkajú letísk v Dubaji, Bahrajne i Dauhe.
„Uplynulých 48 hodín si vyžiadalo určité preskupenie letov. To je z veľkej časti zodpovednosť F1. Starajú sa o tímy, jazdcov a všetkých zamestnancov.
Na základe dnešných rozhovorov som pochopil, že je všetko dohodnuté a všetci budú pripravení na štart novej sezóny bez toho, aby si fanúšikovia všimli rozdiel. Niektorí jazdci a členovia tímov už sú v Austrálii,“ uviedol Auld.
Podľa šéfa pretekov si muselo preplánovať lety takmer 1000 zamestnancov, pričom približne 500 z nich muselo pricestovať na štart novej sezóny tromi charterovými linkami. „Sme v situácii, keď sme naozaj presvedčení, že to nebude mať žiaden vplyv,“ doplnil Auld.
Po pretekoch v Austrálii sa podľa kalendára F1 tímy presunú na podujatia do Číny a následne do Japonska, kde sa neočakávajú žiadne problémy. Otáznik môže visieť nad štvrtými pretekmi v Bahrajne (10.-12. apríla) a VC Saudskej Arábie o týždeň neskôr.
„Ako vždy, pozorne sledujeme každú situáciu a úzko spolupracujeme s príslušnými orgánmi,“ vyjadril sa podľa agentúry AFP hovorca seriálu F1.