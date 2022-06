Slovenský tím odštartuje 24 hodín Le Mans z tretieho miesta vo svojej triede

BRATISLAVA. Slovenský tím ARC Bratislava odštartuje do 90. ročníka motoristických pretekov 24 hodín Le Mans vo Francúzsku z tretieho miesta v triede LMP2 Pro/Am.

"Napriek drobným technickým problémom v prvom voľnom tréningu sme sa dnes dokázali zlepšiť o vyše tri sekundy na kolo a to ma teší.

V kvalifikácii z toho bolo napokon krásne 3. miesto, hoci ako vieme, v takýchto dlhých a špecifických pretekoch, ako sú 24h Le Mans, to naozaj nič neznamená. Ale aspoň nás to povzbudí do ďalšej práce,“ uviedol Konôpka v oficiálnom tlačovom stanovisku.