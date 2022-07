ARC Bratislava siahal v Monze na pódium, slovenský tím doplatil na tresty

"Stevardi boli prísni, no musíme to rešpektovať,“ zhodnotil v tlačovej správe Konôpka. "Po výbornej kvalifikácii, keď sme získali prvé miesto na štarte v našej triede Pro/Am, sme možno očakávali viac, no keď sa pozrieme na úroveň týchto pretekov a konkurenciu, aká proti nám stojí, tak je to tak trochu zázrak, že sme medzi nimi a nekončíme poslední."

Šampionát FIA WEC pokračuje o mesiac v japonskom Fudži, no ARC Bratislava tam pre logistickú náročnosť štartovať nebude. Rozlúčkou s MS pre slovenský tím bude osemhodinovka pod umelým osvetlením v Bahrajne na začiatku novembra.