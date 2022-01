ARC Bratislava sa darilo v Abú Zabí, tím skončil na šiestom mieste

Miro Konôpka sa naladil pred februárovými štartmi v Abú Zabí v rámci Asian Le Mans Series s prototypom LMP2.

"Áno, boli to dobré preteky, naši chlapci odviedli skvelú prácu. Všetky posádky, ktoré skončili pred nami, mali profesionálnych jazdcov v posádke, my sme išli v rodinnej zostave.

Trošku nás rozladili tie penalizácie, 14 prekročení limitov trate, 6 penalizácií za to, no stewardi nám neukázali ani jednu fotku, kde by to bolo vidieť. Ale nevadí, sme radi, že Lamborghini nás nesklamalo, dobre sme si zajazdili a teraz sa už sústredíme na prototyp LMP2," povedal Miro Konôpka v tlačovej správe.