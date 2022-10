Kto v F1 porušil pravidlá? FIA odložila zverejnenie výsledkov analýzy

Verdikt sa očakával už počas aktuálneho týždňa, no predstavitelia šampionátu ho zverejnia najskôr počas toho nasledujúceho.

Tím Red Bull, ktorého holandský jazdec Max Verstappen vlani získal majstrovský titul, sa nedávno dostal pod paľbu kritiky za to, že údajne prekročil stanovený limit.

A to počas ostatného víkendu ostro odsúdil šéf stajne Christian Horner, podľa ktorého ide o vymyslené tvrdenia.

Ak by sa to potvrdilo, zoskupenie by mohlo dostať od zástupcov seriálu tvrdý trest. Hovorí sa aj o tom, že hranicu rozpočtu nemal dodržať tím Aston Martin.



"Analýza finančných podaní je dlhý a zložitý proces, ktorý stále prebieha. Ako už bolo oznámené, v súvislosti s touto záležitosťou sa vyskytli významné a nepodložené špekulácie a dohady a FIA opakuje, že kým nebude skúmanie ukončené, neposkytneme žiadne ďalšie informácie," uviedla v stredu Medzinárodná automobilová federácia (FIA).