Súboj Slováka s Ukrajincom v Rusku. Deák sa stretne s bývalým šampiónom

PETROHRAD. Slovenský bojovník Tomáš Deák sa opäť predstaví v ruskej organizácii ACA.
Na turnaji ACA 202, ktorý sa uskutoční 12. apríla v Petrohrade, ho čaká ďalšia náročná skúška. Jeho súperom bude bývalý šampión Pavel Vitruk.
Deák sa naposledy predstavil v januári, keď na body zdolal bývalého titulového vyzývateľa Rasula Albhaskanova.
V organizácii ACA tak zaznamenal štvrté víťazstvo a celkovú bilanciu v tejto lige upravil na 4 výhry a 4 prehry.
Tentoraz však slovenského bojovníka čaká ešte zvučnejšie meno. Ukrajinec Pavel Vitruk, ktorý dlhodobo pôsobí v Rusku, patrí medzi rešpektované postavy európskej scény.
Počas kariéry získal titul v organizácii M-1 Global a neskôr sa stal aj šampiónom ACA.
Tridsaťpäťročný bojovník má profesionálne skóre 19 víťazstiev, 9 prehier a 1 remízu.
V poslednom období sa mu však nedarí. V roku 2025 prišiel o titul a aktuálne ťahá sériu troch prehier.
Pre Deáka tak pôjde o ďalší dôležitý duel v silnej bantamovej divízii. Ak by bývalého šampióna zdolal, výrazne by si polepšil v hierarchii divízie a opäť by sa priblížil k najvyšším priečkam.
Galavečer ACA 202 sa uskutoční 12. apríla v Petrohrade.