Súboj Slováka s Ukrajincom v Rusku. Deák sa stretne s bývalým šampiónom

    Do klietky sa vráti v apríli.

    PETROHRAD. Slovenský bojovník Tomáš Deák sa opäť predstaví v ruskej organizácii ACA.

    Na turnaji ACA 202, ktorý sa uskutoční 12. apríla v Petrohrade, ho čaká ďalšia náročná skúška. Jeho súperom bude bývalý šampión Pavel Vitruk.

    Deák sa naposledy predstavil v januári, keď na body zdolal bývalého titulového vyzývateľa Rasula Albhaskanova.

    V organizácii ACA tak zaznamenal štvrté víťazstvo a celkovú bilanciu v tejto lige upravil na 4 výhry a 4 prehry.

    Tentoraz však slovenského bojovníka čaká ešte zvučnejšie meno. Ukrajinec Pavel Vitruk, ktorý dlhodobo pôsobí v Rusku, patrí medzi rešpektované postavy európskej scény.

    Počas kariéry získal titul v organizácii M-1 Global a neskôr sa stal aj šampiónom ACA.

    Tridsaťpäťročný bojovník má profesionálne skóre 19 víťazstiev, 9 prehier a 1 remízu.

    V poslednom období sa mu však nedarí. V roku 2025 prišiel o titul a aktuálne ťahá sériu troch prehier.

    Pre Deáka tak pôjde o ďalší dôležitý duel v silnej bantamovej divízii. Ak by bývalého šampióna zdolal, výrazne by si polepšil v hierarchii divízie a opäť by sa priblížil k najvyšším priečkam.

    Galavečer ACA 202 sa uskutoční 12. apríla v Petrohrade.

